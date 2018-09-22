В Заре переселят людей из деформировавшихся домов

В Пензе 22 сентября на совещании в мэрии обсудили ситуацию с жильем в Заре, где живут люди, переехавшие из ветхих и аварийных зданий. В домах 2015 года постройки произошла деформация конструкций.

«В первую очередь, жителям, в чьих квартирах сейчас существует какая-либо тревога, нужно предложить переселиться в другое жилье. Свободные помещения у нас для этого есть. Также нужно разработать паспорт по каждому проблемному объекту с указанием объемов работ по ликвидации замечаний и их стоимости», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову поручено провести переговоры с подрядчиками для устранения выявленных недочетов, претензионно-исковую работу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы определить причины образования дефектов, чиновники намерены обратиться в строительный университет для комплексной оценки состояния зданий.