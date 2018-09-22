Пензенскую компанию «Старый пивовар» требуют признать банкротом
Видеоблогер из Мокшана рассказал, как набрал 365 тыс. подписчиков на YouTube
В Пензу приедет Александр Малинин
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский «Центр трудовой миграции» ждут серьезные изменения
В Пензе на ул. Калинина машина влетела в ограждение
Мэр Пензы поручил обновить пешеходную зону на ул. Московской
Иван Белозерцев открыл пензенский теннисный турнир
Пензенские особенные дети вслед за Кридом решили помогать другим
Автолюбитель снял видео об обгонах в Бессоновке
В Пензе на месте будущего сквера за ДС «Воейков» посадят кедры
Пензенцы обсуждают неоднозначное видео инцидента на дороге
В Пензе жителям ул. Циолковского вернут горячую воду
Коммунальный коллапс на Севере. Почему пензенцы остались без воды

В Заре переселят людей из деформировавшихся домов

22 сентября в 15:26 300 просмотров
, где живут люди, переехавшие из ветхих и аварийных зданий. В домах 2015 года постройки произошла деформация конструкций.

" data-title="В Заре переселят людей из деформировавшихся домов — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 22 сентября на совещании в мэрии обсудили ситуацию с жильем в Заре, где живут люди, переехавшие из ветхих и аварийных зданий. В домах 2015 года постройки произошла деформация конструкций.

«В первую очередь, жителям, в чьих квартирах сейчас существует какая-либо тревога, нужно предложить переселиться в другое жилье. Свободные помещения у нас для этого есть. Также нужно разработать паспорт по каждому проблемному объекту с указанием объемов работ по ликвидации замечаний и их стоимости», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову поручено провести переговоры с подрядчиками для устранения выявленных недочетов, претензионно-исковую работу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы определить причины образования дефектов, чиновники намерены обратиться в строительный университет для комплексной оценки состояния зданий.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...