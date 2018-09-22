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В Пензе на ул. Калинина машина влетела в ограждение

22 сентября в 15:05 194 просмотра

В Пензе в соцсетях обсуждают аварию на перекрестке ул. Калинина и ул. Свердлова.

Судя по кадрам, размещенным в группах, иномарка врезалась в ограждение. Передняя часть автомобиля помята. С места ДТП ее забирал эвакуатор.

Причины случившегося не известны, информации о других участниках аварии и пострадавших нет.

Фотография: https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456330921%2Fwall-118193328_1021451

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