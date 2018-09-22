В Пензе на ул. Калинина машина влетела в ограждение

В Пензе в соцсетях обсуждают аварию на перекрестке ул. Калинина и ул. Свердлова.

Судя по кадрам, размещенным в группах, иномарка врезалась в ограждение. Передняя часть автомобиля помята. С места ДТП ее забирал эвакуатор.

Причины случившегося не известны, информации о других участниках аварии и пострадавших нет.