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Губернатор приехал на эстафету в Сердобск и сообщил хорошую новость

22 сентября в 16:52 188 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 сентября открыл осенний спортивный забег в Сердобске. Мероприятие стало настоящим спортивным праздником.

«Задача сегодняшнего мероприятия — в том, чтобы как можно больше молодежи приобщалось к спорту, здоровому образу жизни. Эту работу необходимо проводить с детского сада, со школы, пропагандировать спорт среди взрослых. Я рад, что представлены команды всех городов и районов», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона вручил подарки самым юным участникам — воспитанникам сердобского детсада № 17.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, губернатор посетил выставку учреждений дополнительного образования Сердобска, пообщался с местными жителями. В ходе встречи с горожанами он сообщил, что в 2019 году дополнительно будут выделены 20 миллионов рублей на ремонт дорог и тротуаров в районном центре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/109245/

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