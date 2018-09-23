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Китайские ученые создали чувствительную электронную кожу

23 сентября в 09:46 130 просмотров
, чувствующую дуновения ветра, падение капель и движение муравьев.

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Исследователи из Китайской академии наук создали электронную кожу, чувствующую дуновения ветра, падение капель и движение муравьев.

Как сообщает издание Naked Science, ученые продолжают улучшать внешний вид и возможности роботов — и одной из главных областей исследования является кожа. Исследователи создали искусственный палец, покрытый электронной кожей, и прикрепили его к искусственной руке для испытаний.

По их словам, электронная кожа смогла сгенерировать импульсы в ответ даже на незначительное давление, оказанное на нее муравьями, а также порывы ветра и падение капель воды.

Ученые считают, что разработка может стать полезной в робототехнике и улучшит работоспособность искусственных конечностей.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/микеланджело-аннотация-мальчик-71282/

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