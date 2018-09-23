Китайские ученые создали чувствительную электронную кожу

Как сообщает издание Naked Science, ученые продолжают улучшать внешний вид и возможности роботов — и одной из главных областей исследования является кожа. Исследователи создали искусственный палец, покрытый электронной кожей, и прикрепили его к искусственной руке для испытаний.

По их словам, электронная кожа смогла сгенерировать импульсы в ответ даже на незначительное давление, оказанное на нее муравьями, а также порывы ветра и падение капель воды.

Ученые считают, что разработка может стать полезной в робототехнике и улучшит работоспособность искусственных конечностей.