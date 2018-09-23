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Кузнечане обсуждают жестокое видео с подростками в Сети

23 сентября в 10:46 356 просмотров
, на котором запечатлен процесс издевательства школьников над сверстником. Ролик был размещен в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен процесс издевательства школьников над сверстником. Ролик был размещен в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«У меня нет слов, просто у малолетних совсем крыша поехала. Хочу обратиться к родителям: вы хотя бы узнавайте, чем занимаются ваши дети в свободное время», — написал анонимный автор.

Герои видео — дети школьного возраста. На самом ли деле действие происходит в Кузнецке, неизвестно, как и причины возникшего конфликта. Судя по диалогу подростков, они пытаются заставить мальчика за что-то извиниться. Попутно дети унижают его — бьют по лицу и оскорбляют.

Подписчики группы в комментариях резко негативно реагируют на увиденное.

Один из пользователей отметил, что видел этот ролик на YouTube с подписью, что все происходит в Кузнецке. Официальных комментариев по данному факту нет, личности героев видео не установлены.

Фотография: Скриншот: https://vk.com/podslushanokuzneck

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