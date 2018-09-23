В Пензе торжественно открыли памятник Лаврентию Загоскину

В Пензе к 210-летию со дня рождения российского путешественника, исследователя Аляски и Алеутских островов Лаврентия Загоскина открыли 100-килограммовый бронзовый бюст.

Установка памятника стала возможна благодаря реализации проекта «Возвращение к родным берегам», реализуемого Пензенским областным отделением Русского географического общества. Бюст создан и установлен на средства президентского гранта, который выиграла организация.

Мероприятие прошло 21 сентября, как и планировалось, у музея народного творчества — дома, который до 1866 года принадлежал родной тете Лаврентия Алексеевича Варваре Никаноровне Загоскиной. Дом отца путешественника, стоявший рядом, был снесен в 2015 году.

Подробнее о том, как члены Пензенского отделения РГО боролись за установку этого памятника, а также о его создателе и особенностях можно почитать здесь.