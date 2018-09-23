Юный пензенский дзюдоист победил на первенстве Вооруженных сил РФ

Соревнования проходили в городе Дзержинск 21 и 22 сентября. На татами боролись юноши и девушки до 18 лет. Те, кто сумел занять первое и второе места, смогут выступить на первенстве России (0+), которое будет проходить в Тюмени с 8 по 11 ноября.

«Турнир стал одним из отборочных стартов на первенство России, где честь региона в своей возрастной категории будет защищать Денис Кулагин. Поздравляем с заслуженной золотой медалью и желаем дальнейших побед», — рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.