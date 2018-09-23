В Пензу приедет Александр Малинин
Татьяна Яковлева: Я отмечаю положительные тенденции в здравоохранении Пензенской области
Рецензия на фильм «Проклятие монахини»
Концерт «Руки вверх» 21.09.2018 в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе пройдет всероссийский турнир «Юные грации»
В Пензе пройдет всероссийский турнир по художественной гимнастике
Теннис онлайн: завершающие турниры сезона
В Пензе пройдут областные соревнования по плаванию
Пензенцы успешно выступили в 1 туре премьер-лиги по настольному теннису
В Пензе прошел чемпионат области по бодибилдингу и фитнесу
Пензенцы взяли «серебро» по легкой атлетике на президентских играх
В Пензенской области начали работать футбольные классы
Более 8500 пензенцев пробежали «Кросс нации-2018»
Пензенская шахматистка завоевала «бронзу» на президентских соревнованиях

Юный пензенский дзюдоист победил на первенстве Вооруженных сил РФ

23 сентября в 12:52 186 просмотров

Воспитанник училища олимпийского резерва Пензенской области стал победителем первенства Вооруженных сил РФ по дзюдо в весе 46 кг.

Соревнования проходили в городе Дзержинск 21 и 22 сентября. На татами боролись юноши и девушки до 18 лет. Те, кто сумел занять первое и второе места, смогут выступить на первенстве России (0+), которое будет проходить в Тюмени с 8 по 11 ноября.

«Турнир стал одним из отборочных стартов на первенство России, где честь региона в своей возрастной категории будет защищать Денис Кулагин. Поздравляем с заслуженной золотой медалью и желаем дальнейших побед», — рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...