Пензенские педагоги-филологи прошли профессиональную переподготовку (видео)

Повысить уровень владения иностранным языком и обновить методику преподавания смогли более полусотни учителей по английскому языку со всей Пензенской области. Педагоги стали участниками первого этапа профессиональной переподготовки по теоретическим и практическим основам в сфере филологии.

Нервничают, как первоклашки. Десятки преподавателей по английскому языку в коридоре Пензенского педагогического института в ожидании экзамена. Это не ЕГЭ и не ГИА, однако ответственности не меньше. На протяжении месяца учителя посещали лекции ведущих российских филологов, принимали участие в вебинарах преподавателей из Венгрии и Великобритании. Улучшить свои знания решились не только молодые педагоги, но и опытные специалисты.

«Почувствовали себя на месте школьников, снова погрузились в студенческую атмосферу. В первую очередь, почувствовала, испытала те трудности, с которыми дети сталкиваются. Может быть, что-то придется пересмотреть в своей работе. В чем-то подтвердила свои мнения, знания», — рассказала преподаватель английского языка школы № 1 р. п. Мокшан Светлана Костычева.

«Вот по-английски это Sprint board — это такой трамплин для нашей будущей деятельности, для самосовершенствования и совершенствования языка», — отметила преподаватель английского языка школы с. Чемодановка Алина Судакова.

Проверка знаний проходит в два этапа. Первый — письменный. В формате теста учителя отвечают на вопросы, связанные с программой повышения квалификации. Второй — устный. И он оказался самым необычным. Экзаменуемые в течение 10 минут составили тесты на определенную тему, а после вступили друг с другом в диалог на иностранном языке. По словам специалистов, такой формат позволяет проверить, насколько хорошо у педагогов развит разговорный английский и как быстро они могут сориентироваться в теме.

«Здесь сразу понятно, когда человек начинает говорить, берет устную тему — здесь телефоны не помощники. Сразу понятно, насколько сформирована коммуникативная компетенция, а это была основная цель нашей программы», — считает заведующая кафедрой Пензенского Педагогического института ПГУ Екатерина Алешина.

Повысили свою квалификацию и расширили знания около 60 человек. Теперь каждому участнику предстоит применить их в реальной жизни — на школьных уроках по английскому языку, сообщает телеканал «Экспресс».

