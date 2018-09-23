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Сотрудники полиции проверили систему безопасности вокзала «Пенза-1»

23 сентября в 17:29 200 просмотров
«Пенза-1», модернизированная к Чемпионату мира по футболу, полностью себя оправдала. К такому выводу пришли сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

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Тест пройден. Система безопасности железнодорожного вокзала станции «Пенза-1», модернизированная к Чемпионату мира по футболу, полностью себя оправдала. К такому выводу пришли сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

Телеканал «Экспресс» напоминает, что перед стартом планетарного первенства в здании вокзала установили рамки металлодетекоров и дополнительные камеры видеонаблюдения. Был усилен контроль за содержимым сумок пассажиров. Кроме того, на вокзале увеличилось количество контрольно-пропускных пунктов и сотрудников полиции, отвечающих за безопасность пассажиров.

«Эти сотрудники будут на постоянной основе на нашем вокзале работать, осуществлять пропускной режим — ручной клади и пассажиров. Дополнительных мер у нас не будет, потому что все уже сделано», — рассказал начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте Иван Ефремов.


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