Зареченский ТЮЗ порадует премьерами в юбилейном сезоне (видео)

Зареченскому ТЮЗу исполняется 25 лет. О том, какими постановками коллектив порадует зрителей в юбилейном театральном сезоне, говорили на радио «Эхо Пензы».

Новый сезон будет богатым на премьеры. В сентябре труппа представит постановку «В дороге» (12+) по пьесе советского драматурга Виктора Розова — в рамках федеральной программы «Культура малой родины».

«Мы второй раз участвуем в этом конкурсе. В прошлом году был поставлен спектакль «Бесприданница». Было приобретено световое и звуковое оборудование, планшет сцены был изменен. В этом году мы второй раз участвуем в этой программе. У нас будут две постановки, и также мы увеличиваем свои возможности световые и звуковые», — рассказала заместитель директора ТЮЗа г. Заречного Ирина Тришкина.

В октябре зареченцы и гости города увидят еще одну премьеру — детективную историю по пьесе Дона Нигро «Рейвенскрофт» (12+), а в ноябре — премьерный спектакль «Сны Алисы» (12+). Это синтез произведений Льюиса Кэрролла.

В декабре юных зрителей ждет сюрприз. В последний день уходящего года, 31 декабря, зареченский театр юного зрителя приглашает на «Ночь перед Рождеством» (6+) по мотивам произведений Николая Гоголя, сообщает телеканал «Экспресс».