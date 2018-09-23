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В Пензе рядом с Олимпийской аллеей оборудуют автопарковку

23 сентября в 13:31 246 просмотров

23 сентября мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с начальником городского УКС Игорем Умновым осмотрел объекты строительства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сначала они посетили площадку в Терновке, где ведутся работы по защите и переустройству коммуникаций для создания проезда к территории индустриального парка «Союз».

Мэр призвал приступить к устройству дорожного полотна как можно скорее, пока погода позволяет работать в эффективном режиме.

На ул. Попова ведется капитальный ремонт дороги. По направлению к улице Ленинградской на участке улицы Попова готовят основание под укладку тротуарной плитки. Виктор Кувайцев отметил, что пешеходная зона здесь граничит с территорией торгового объекта.

«Нужно поговорить с собственником, предложить принять участие в мероприятиях по замене покрытия, чтобы и его зона, и тротуар были в едином стиле», — обратился он к Игорю Умнову.

Пройдя в сторону ул. Лермонтова по ул. Ленинградской, мэр сказал, что для удобства посетителей Олимпийской аллеи вдоль тротуара, находящегося напротив Олимпийских колец, нужно прогрейдировать территорию и отсыпать асфальтовой крошкой.

«Олимпийская аллея — одно из наиболее востребованных мест для отдыха и занятий спортом, людей здесь много, особенно по вечерам, поэтому целесообразно будет оборудовать эту зону для парковки автомобилей», — пояснил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_posetil_obekty_stroitelstva/

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