Кувайцев проверил ход ремонта дорог в Пензе на четырех участках

Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как ведутся работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 23 сентября.

Градоначальника сопровождал его заместитель Юрий Ильин, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На ул. Аустрина ведется срезка излишнего грунта для устройства выравнивающего слоя. Виктор Кувайцев указал на необходимость установки резинокордового настила в районе железнодорожного переезда на следующей неделе.

Он посетил еще три объекта. На ул. Красной готовят основание под тротуар, на Бакунина ведут подготовку к асфальтированию, а на ул. Чкалова на участке от Калинина до Куйбышева — устройство выравнивающего слоя.