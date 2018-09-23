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Кувайцев проверил ход ремонта дорог в Пензе на четырех участках

23 сентября в 14:26 168 просмотров
, как ведутся работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 23 сентября.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как ведутся работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 23 сентября.

Градоначальника сопровождал его заместитель Юрий Ильин, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На ул. Аустрина ведется срезка излишнего грунта для устройства выравнивающего слоя. Виктор Кувайцев указал на необходимость установки резинокордового настила в районе железнодорожного переезда на следующей неделе.

Он посетил еще три объекта. На ул. Красной готовят основание под тротуар, на Бакунина ведут подготовку к асфальтированию, а на ул. Чкалова на участке от Калинина до Куйбышева — устройство выравнивающего слоя.

Фотография: http://penza-gorod.ru/news/glava_gorodskoy_administratsii_otsenil99_khod_remont7_doroz00hnykh_obektov/

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