Кувайцев проверил ход ремонта дорог в Пензе на четырех участках

Градоначальника сопровождал его заместитель Юрий Ильин, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На ул. Аустрина ведется срезка излишнего грунта для устройства выравнивающего слоя. Виктор Кувайцев указал на необходимость установки резинокордового настила в районе железнодорожного переезда на следующей неделе.
Он посетил еще три объекта. На ул. Красной готовят основание под тротуар, на Бакунина ведут подготовку к асфальтированию, а на ул. Чкалова на участке от Калинина до Куйбышева — устройство выравнивающего слоя.