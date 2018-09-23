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Диетологи рассказали, кому нельзя есть помидоры

23 сентября в 15:25 644 просмотра
, «АиФ» рассказали диетологи.

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В некоторых случаях помидоры могут нанести здоровью вред. В каких случаях не следует есть этот овощ, «АиФ» рассказали диетологи.

Воздержаться от употребления помидоров советуют аллергикам. К тому же, если вы покупаете продукты в супермаркете, усугубить состояние могут химикаты и органические кислоты, содержащиеся в овоще.

Людям с острым гастритом или колитом стоит также отказаться от помидоров. Этот запрет в данном случае распространяется на все овощи.

Так как помидоры имеют сильный желчегонный эффект, их нужно употреблять с особой осторожностью. Еще более опасны томаты при наличии камней в желчном пузыре или желчевыводящих путях.

При сердечной недостаточности также стоит дозировать прием овоща. Это достаточно богатый водой продукт, а при сердечной недостаточности ее количество нужно ограничивать.

Если у вас больные суставы, то неприятные ощущения после употребления томатов могут усилиться, ведь в них содержится щавелевая кислота. При такой проблеме диетологи совеуют переключиться на более безопасный продукт.

Маринованные помидоры противопоказаны при гипертонической болезни и язве желудка. Острый продукт может спровоцировать реакцию со стороны организма. А при артериальной гипертонии противопоказана соль.


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