В России наступил День осеннего равноденствия

23 сентября во всем мире, за исключением полярных областей, наступает равноденствие — это означает, что светлое и темное время суток продлятся одинаковое количество времени.

В Северном полушарии начался День осеннего равноденствия, а на Южном, соответственно, — День весеннего равноденствия, сообщает «Московский Комсомолец».

В различные годы день осеннего равноденствия приходится либо на 22, либо на 23 сентября. В Москве сегодня солнце взошло над горизонтом в 6.18, а сядет, предположительно, в 18.26.

Многие народные традиции учитывали, что в период осеннего равноденствия ночь становится длиннее дня. Праздники, приуроченные к этому событию, зачастую носили двойственный характер — люди благодарили природу за урожай и при этом готовились к наступлению зимы, которая в фольклоре зачастую ассоциируется со злыми духами. На Руси для защиты от «темных сил» в день осеннего равноденствия между оконными рамами вставляли сорванные рябиновые кисти вместе с листьями, ими также украшали дом.

Зимнее солнцестояние в этом году ожидается 21 декабря.