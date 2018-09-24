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В Пензе у больниц планируют поставить «теплые остановки»

24 сентября в 09:57 214 просмотров
«теплые остановки».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания в правительстве 24 сентября предложил поставить возле больниц «теплые остановки».

«Посещали перинатальный центр, детскую больницу, женскую консультацию — не все мамы едут сюда на машинах, почему бы не реализовать проект «теплые остановки», — отметил губернатор.

Он поручил изучить техническую документацию и ход реализации аналогичного проекта в Москве, сообщает пресс-центр облправительства.

«Понятно, что это затраты. Можно на ночь закрывать остановки, ставить под охрану, а утром открывать, чтобы люди не мерзли. Посмотрите, какие лечебные учреждения включить — областную больницу имени Бурденко, шестую больницу, детскую и прочие», — подытожил губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/109317/

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