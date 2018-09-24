Пензенцы смогут скорректировать работу светофоров

На оперативном совещании в правительстве 24 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на организацию дорожного движения, в частности, работу светофоров.

«Наставили светофоров где нужно и не нужно, ряд из них работает плохо, люди возмущаются. В ноябре поручаю провести публичные слушания по организации дорожного движения, которые я проведу сам, пригласить архитектурный университет», — сказал губернатор.

Также Иван Белозерцев предложил организовать в октябре открытую площадку на сайте горадминистрации, где любой пензенец сможет внести свои предложения по проблемам организации дорожного движения.

«Водители должны в этом участвовать. Надо, чтобы специалисты принимали их сообщения, обрабатывали, изучали. А в ноябре мы заслушаем презентацию конкретных предложений. Мы должны улучшать ситуацию, если светофор тормозит движение, надо отрегулировать его или, если он не нужен, убрать», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что в Пензе недостаточно уделяют внимание организации велодорожек и сообщил, что работу по их созданию надо продолжить в 2019 году.

Напомним, в последнее время жители областного центра часто пишут в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» по поводу работы новых светофоров. Так, на перекрестке улиц Луначарского-Каракозова, по словам горожанина, водители массово игнорируют «красный», который горит более 90 секунд.

Недовольство пензенцы выражали и по поводу велодорожек. В частности, пользователь опубликовал в Сети снимки с изображением выделенной дорожки для велосипедистов в Терновке, на пути которой то и дело встречаются препятствия.