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Новый выпуск «Контроля качества» посвятили металлоконструкциям в Спутнике (видео)

24 сентября в 10:37 142 просмотра
, изысканный драгоценный камень, помещенный в металлическую оправу, уверен ведущий программы «Контроль качества» (12+) Виталий Добров. В очередном выпуске он решил изучить эту оправу и познакомиться с теми, кто ее изготавливает.

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Город Спутник — роскошный, изысканный драгоценный камень, помещенный в металлическую оправу, уверен ведущий программы «Контроль качества» (12+) Виталий Добров. В очередном выпуске он решил изучить эту оправу и познакомиться с теми, кто ее изготавливает.

Виталий Добров вновь посетил цеха компании «Термодом». Там ведущий пообщался с мастерами, которые рассказали, какие конструкции и как они создают. А потом отправился на экскурсию по Городу Спутнику, чтобы своими глазами увидеть итог кропотливой работы десятков людей.

Комментарии специалистов, кадры с производства и потрясающие красивые виды Города Спутника — все это в очередном выпуске «Контроля качества». Включайте!

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=X-0j_8aZ4pg&feature=youtu.be

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