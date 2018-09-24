Новый выпуск «Контроля качества» посвятили металлоконструкциям в Спутнике (видео)

Город Спутник — роскошный, изысканный драгоценный камень, помещенный в металлическую оправу, уверен ведущий программы «Контроль качества» (12+) Виталий Добров. В очередном выпуске он решил изучить эту оправу и познакомиться с теми, кто ее изготавливает.

Виталий Добров вновь посетил цеха компании «Термодом». Там ведущий пообщался с мастерами, которые рассказали, какие конструкции и как они создают. А потом отправился на экскурсию по Городу Спутнику, чтобы своими глазами увидеть итог кропотливой работы десятков людей.



Комментарии специалистов, кадры с производства и потрясающие красивые виды Города Спутника — все это в очередном выпуске «Контроля качества». Включайте!