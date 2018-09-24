Пензенцев научат отличать признаки инсульта и инфаркта

По его словам, несмотря на то, что в регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, ее показатель по-прежнему остается высоким. Одной из причин этого является недостаточная информированность граждан. Например, по информации министра здравоохранения Владимира Стрючкова, не всегда люди соглашаются на операцию, если это необходимо.

«Получается, что они проживут меньше, чем могли бы. А все потому, что люди несерьезно относятся к этому. Население мало знает о признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона поручил разработать пилотную программу по информированию пензенцев о признаках сердечно-сосудистых заболеваний.

«Надо вести работу в этом направлении, давайте повесим в лифтах, туалетах таблички с признаками заболеваний. Давайте работать с молодежью, чтобы они, если увидели признаки у своих бабушек и дедушек, отвели их в больницу», — сказал он.

Также губернатор попросил подключать к проекту блогеров, СМИ, операторов мобильной связи — организовать SMS-рассылки. Кроме того, он предложил изучить опыт Саратова, где с этой проблемой успешно борются.

Напомним, о недостаточной работе с населением в части профилактики в ходе рабочего визита в Пензенскую область говорила и первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Она привела в пример успешный опыт регионов, в которых школьников учат определять признаки инфаркта и инсульта, вызывать «скорую».