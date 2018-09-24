На реконструкцию детской больницы им. Филатова выделят федеральные средства

В Пензенской области в течение нескольких лет планируется модернизировать детские поликлиники и отделения.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков в ходе оперативного совещания с участием губернатора Ивана Белозерцева.

«Что касается приведения всех детских поликлиник и отделений в соответствие нормативу — это жесткое требование, поэтому в ближайшие два-три года мы должны внести серьезный вклад в материально-техническое состояние. Это, в том числе, — строительство новых поликлиник в Пензе и Засечном. Это реконструкция больницы в Сердобске, строительство новой поликлиники в Нижнем Ломове», — рассказал он.

Также Владимир Стрючков поделился хорошей новостью, которую ему сообщила директор Департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

«Она сказала, что реконструкция областной детской больницы включена в федеральную программу — будет заложено более 500 млн рублей. Это приемно-диагностическое отделение на первом этаже, создание реанимационных, ремонт и реконструкция», — пояснил министр.

Глава региона отметил, что вся необходимая для реконструкции детской больницы им. Филатова проектно-сметная документация уже готова.

О том, какие объекты здравоохранения реконструируют, Иван Белозерцев подробно рассказал на пленарном заседании всероссийской педиатрической конференции с участием первого заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой.