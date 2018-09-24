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Специалисты назвали главную причину смерти людей во всем мире

24 сентября в 10:57 142 просмотра
, чем погибает от СПИДа, насилия и дорожных аварий, сообщает Lenta.ru.

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Каждый год во всем мире из-за употребления алкоголя умирает около трех миллионов человек. Это больше, чем погибает от СПИДа, насилия и дорожных аварий, сообщает Lenta.ru.

По словам специалистов, спиртные напитки являются причиной 1 из 20 смертей, при этом учитывается вождение в пьяном состоянии, сопутствующее насилие и многочисленные заболевания, включая нарушения сердечно-сосудистой системы, цирроз печени и некоторые виды рака. Кроме того, алкоголь повышает риск заболевания такими инфекциями, как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

Три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин. Кроме того, большая доля смертей (13,5%) среди молодых людей 20−29 лет также приходится на последствия злоупотребления спиртными напитками.

По оценкам ВОЗ, около 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин страдают зависимостью от алкоголя. В среднем, 2,3 миллиарда человек выпивают по 33 грамма чистого спирта в день. Это эквивалентно примерно двум бокалам вина или большой бутылке пива.


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