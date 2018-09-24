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Губернатор: Люди должны понимать, почему нужно делать прививки от гриппа

24 сентября в 11:16 130 просмотров

На оперативном совещании в правительстве Пензенской области 24 сентября обсудили ход иммунизации населения.

«Сейчас самое время делать прививки против гриппа, задача областного министерства здравоохранения — довести это до сознания людей. Были случаи, когда люди во время эпидемии гриппа умирали на больничных койках, и это в абсолютном большинстве оказались граждане, не прошедшие вакцинацию», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Министр здравоохранения области Владимир Стрючков отчитался, что вакцину завезли, все необходимое оборудование подготовлено, вакцинация уже началась, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Информируйте граждан о том, насколько важна вакцинация. Люди должны понимать, почему необходимо делать прививки от гриппа», — подытожил губернатор, поручив докладывать ему об этапах процесса иммунизации населения.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/109336/

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