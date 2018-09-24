Белозерцев указал на серьезные пробелы в воспитании у пензенских детей

По его словам, многие школьники не знают об элементарных правилах приличия.

«Заходишь в класс, а дети глазки опускают, не встают, не приветствуют старшего. А мы все за ЕГЭ гонимся. Надо внимание воспитанию уделять и начинать со взрослых. В автобус зашел человек более старшего возраста — ему место раньше уступали, женщинам — в обязательном порядке. А у них — компьютерные игры, в школе грузят программой», — пояснил глава региона.

Он отметил, что существует серьезный разрыв между учебой и уровнем воспитания, и призвал вести работу с родителями, учителями и детьми.

Напомним, на выходных в соцсети пензенцы обсуждали резонансное видео, на котором запечатлен процесс издевательства школьников над сверстником. В подписи к ролику на YouTube было отмечено, что действие происходило в Пензенской области, однако так ли это — неизвестно.