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Цифровое ТВ станет доступнее для жителей пензенских сел

24 сентября в 11:33 126 просмотров

Для жителей районов Пензенской области приставку для цифрового ТВ сделают доступной. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 24 сентября.

Глава региона напомнил, что с 1 января 2019 года в стране останется только цифровой ТВ-сигнал.

«Надо проанализировать ситуацию, если телевизор старый, нужна приставка. Она стоит около 1000 рублей, многие из жителей районов не поедут за ней в город, а те, кто повезет их в села, могут завышать цену», — сказал Иван Белозерцев.

В связи с этим губернатор поручил членам кабмина изучить возможность приобретения оборудования для цифрового сигнала по льготной цене или бесплатно.

«Этим необходимо заняться, подумайте, как это сделать. Наличие жалоб буду расценивать как неудовлетворительную работу Андрея Кулинцева [первый зампред правительства области], Алексея Костина [начальник регионального управления информационных технологий и связи] и глав муниципальных образований», — подчеркнул он.


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