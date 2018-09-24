Леонид Левин пообщался с рабочими «ГРАЗа»

Рабочие обратились к нему с рядом проблем. В частности, они поделились опасениями, что с 2019 года связи с новыми действиями федеральных регуляторов предприятие может потерять долю заказов.

Леонид Левин заявил о том, что готов поддержать завод на уровне федерального парламента, и порекомендовал подготовить предложения для передачи в профильное министерство.

Депутат вручил коллективу почетную грамоту за многолетний профессиональный труд, высокие производственные показатели, большой вклад в развитие и укрепление промышленности Пензенской области и в связи с 77-летием предприятия.