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В Пензенской области построят четыре ФАПа

24 сентября в 11:51 126 просмотров
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Для улучшения оказания первичной медицинской помощи в Пензенской области приобретут 10 мобильных комплексов, построят четыре ФАПа и реконструируют еще шесть.

Об этом 24 сентября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Владимир Стрючков.

«В рамках регионального проекта по развитию первичной медпомощи учитывается потребность в мобильных комплексах, запланировано приобретение еще 10, на что будет направлено 63 млн рублей из федерального бюджета. Четыре населенных пункта численностью от 101 до 300 человек: Павловка, Старая Селя, Николаевка, Ростовское — находятся за пределами 6 км от медицинских объектов. Поэтому в них не обеспечена доступность медицинской помощи. Сейчас там первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными бригадами, в 2019 году населенные пункты включены в региональный проект по строительству ФАПов в рамках федерального бюджета. Будет выделено 15 млн рублей», — отметил чиновник.



Шесть ФАПов близки к аварийному состоянию, на их реконструкцию будет заложено 24 млн рублей из федерального бюджета, добавил Владимир Стрючков.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на важность проводимой работы и отдельно остановился на вопросе санавиации.

«Вертолет нам нужен, важно спасать жизни и здоровье людей. Я понимаю, что будут расходы, но это необходимо», — подчеркнул он.

Напомним, о том, что Пензенская область получит вертолет, стало известно 21 сентября во время визита в регион первого замминистра здравоохранения России Татьяны Яковлевой.

Фотография: фото Евгения Хлуса

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