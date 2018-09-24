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В Пензенской области мужчина пытался вытащить из огня людей и погиб

24 сентября в 11:56 154 просмотра
, в результате пожара погибли три человека. По данному факту проводится доследственная проверка.

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В селе Столыпино Никольского района Пензенской области сгорел частный жилой дом, в результате пожара погибли три человека. По данному факту проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла вечером 23 сентября. Установлено, что в доме в момент возгорания находились две женщины 67 и 45 лет. Их тела нашли после того, как пожар был потушен. 44-летний сожитель одной из погибших хотел спасти женщин. Он попытался войти в горящее строение, но получил сильные ожоги. Мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Точную причину смерти сельчанок установит судмедэкспертиза.


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