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На 15 молодых пензенских медиков подадут в суд

24 сентября в 12:18 138 просмотров
, которые обучались по целевым направлениям, но по местам прикрепления после окончания вуза не трудоустроились.

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В Пензенской области готовятся подать в суд на 15 выпускников медицинских вузов, которые обучались по целевым направлениям, но по местам прикрепления после окончания вуза не трудоустроились.

Как отметил 24 сентября на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Владимир Стрючков, кадровый вопрос — один из самых сложных.

«У нас работает 4140 врачей и 11741 средних медработников. За последние пять лет обеспеченность врачами у нас увеличилась. Укомплектованность по терапевтическим участкам составляет 71%, по педиатрическим — 80%. В этом году мы приняли 344 молодых врача, целевое обучение проходит 1041 студент», — сообщил он.

Однако не все стремятся выполнять условия целевого договора. Так, на 15 человек в регионе готовят пакет исковых документов. Они не приехали в назначенные населенные пункты и не трудоустроились.

«У нас же есть соглашение. Работайте по этому направлению, создавайте прецедент», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

«Сейчас выйдет закон, который обязывает целевика отрабатывать по месту прикреплению. Мы его очень ждем», — подчеркнул Владимир Стрючков.


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