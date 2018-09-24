На 15 молодых пензенских медиков подадут в суд

Как отметил 24 сентября на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Владимир Стрючков, кадровый вопрос — один из самых сложных.



«У нас работает 4140 врачей и 11741 средних медработников. За последние пять лет обеспеченность врачами у нас увеличилась. Укомплектованность по терапевтическим участкам составляет 71%, по педиатрическим — 80%. В этом году мы приняли 344 молодых врача, целевое обучение проходит 1041 студент», — сообщил он.



Однако не все стремятся выполнять условия целевого договора. Так, на 15 человек в регионе готовят пакет исковых документов. Они не приехали в назначенные населенные пункты и не трудоустроились.



«У нас же есть соглашение. Работайте по этому направлению, создавайте прецедент», — сказал губернатор Иван Белозерцев.



«Сейчас выйдет закон, который обязывает целевика отрабатывать по месту прикреплению. Мы его очень ждем», — подчеркнул Владимир Стрючков.