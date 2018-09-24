На универсальные услуги связи от «Ростелекома» значительно вырос спрос

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны является компания (в соответствии с Федеральным законом «О связи»). Главные причины — «Ростелеком» упростил регистрацию и авторизацию в сети Wi-Fi, а также обнулил тарифы на передачу данных и местные звонки с таксофонов.

«Ростелеком» продолжает реализацию проекта устранения цифрового неравенства по строительству точек высокоскоростного доступа в Интернет с использованием Wi-Fi во всех населенных пунктах страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. На конец первого полугодия 2018 года точки Wi-Fi запущены в эксплуатацию в 7200 населенных пунктов РФ, в том числе в Пензенской области — 81.

В течение лета «Ростелеком» завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну WiFi-сеть. Теперь регистрация стала проще и понятнее — есть одна сеть — Rostelecom_UUS — и простые шаги по регистрации в ней (с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер).

Росту популярности сельского Wi-Fi способствует отмена «Ростелекомом» тарификации доступа в Интернет. В итоге, за первые восемь месяцев 2018 года количество пользователей услуг на точках Wi-Fi выросло в 7 раз год-к-году, а интернет-трафик за первое полугодие текущего года составил 1,5 Пб, что превышает показатели всего 2017 года. В Пензенской области по итогам августа 2018 года активно пользовались точкой доступа Wi-Fi жители с. Кандиевка Башмаковского района, п. Полевой Бессоновского района, с. Новая Пятина, с. Лещиново и с. Овчарное Нижнеломовского района.

За январь-август общая продолжительность местных звонков с универсальных таксофонов выросла более чем в 5 раз к аналогичному периоду 2017 года. Напомним, что «Ростелеком» по собственной инициативе обнулил тарифы на местные телефонные соединения с 1 января 2018 года. Таким образом, практически в каждом населенном пункте страны есть возможность позвонить в райцентр, в соседние деревни, в органы местного самоуправления, в больницу или в школу бесплатно.

Около 24% от всего объема звонков с таксофонов приходится на экстренные оперативные службы (пожарные, полиция, скорая помощь), которые были бесплатными и ранее. Каждый такой звонок говорит о том, что в жизни семьи возникла какая-то экстраординарная ситуация, связанная с безопасностью и здоровьем людей.