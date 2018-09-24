Ученые создали тест для выявления недосыпания у водителей

Ученые выяснили, что нехватка всего пары часов сна увеличивает у водителей риск аварии почти вдвое. Последние исследования показали, что по анализу крови можно определить, какое количество времени спал человек, сообщает «Мир24».

Специалисты отобрали 36 здоровых добровольцев. У них взяли кровь на анализ после бессонной ночи или недели хронического недосыпания (менее шести часов сна). Из крови выделялась так называемая матричная РНК (мРНК) — короткие фрагменты, синтезированные с активных генов для производства белков, чтобы выделить характерные биомаркеры, способные указать на нехватку сна.

Поиск подходящих маркеров ученые поручили специально созданной компьютерной программе, которая использовала искусственный интеллект. Было идентифицировано в общей сложности 68 генов, по состоянию которых можно говорить об острой нехватке сна (92%).

Между тем точность предсказания хронического недосыпания оказалась гораздо ниже — 57%. По мнению экспертов, данное состояние тоже можно было определить. Тем не менее для этого нужно заранее иметь образец крови того же человека после достаточного количества сна, что практически невозможно.