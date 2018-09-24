В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
Рецензия на фильм «Проклятие монахини»
Фестиваль каши в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Волочкова выложила фото в откровенном мини и без бюстгальтера
Госдуме предложили рассмотреть пенсионный законопроект 26 сентября
В России наркозависимость среди детей снизилась в 1,5 раза
Стала известна самая вредная поза для сна
Специалисты назвали главную причину смерти людей во всем мире
Россияне стали реже болеть гриппом
В российских аэропортах хотят упростить досмотр транзитного багажа
В России наступил День осеннего равноденствия
Диетологи рассказали, кому нельзя есть помидоры
Ученые узнали, какая поза для сна наиболее вредна для здоровья

Ученые создали тест для выявления недосыпания у водителей

24 сентября в 15:42 176 просмотров
, что нехватка всего пары часов сна увеличивает у водителей риск аварии почти вдвое. Последние исследования показали, что по анализу крови можно определить, какое количество времени спал человек, сообщает «Мир24».

" data-title="Ученые создали тест для выявления недосыпания у водителей — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые выяснили, что нехватка всего пары часов сна увеличивает у водителей риск аварии почти вдвое. Последние исследования показали, что по анализу крови можно определить, какое количество времени спал человек, сообщает «Мир24».

Специалисты отобрали 36 здоровых добровольцев. У них взяли кровь на анализ после бессонной ночи или недели хронического недосыпания (менее шести часов сна). Из крови выделялась так называемая матричная РНК (мРНК) — короткие фрагменты, синтезированные с активных генов для производства белков, чтобы выделить характерные биомаркеры, способные указать на нехватку сна.

Поиск подходящих маркеров ученые поручили специально созданной компьютерной программе, которая использовала искусственный интеллект. Было идентифицировано в общей сложности 68 генов, по состоянию которых можно говорить об острой нехватке сна (92%).

Между тем точность предсказания хронического недосыпания оказалась гораздо ниже — 57%. По мнению экспертов, данное состояние тоже можно было определить. Тем не менее для этого нужно заранее иметь образец крови того же человека после достаточного количества сна, что практически невозможно.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...