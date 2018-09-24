Белозерцев поручил усилить борьбу с фальсификатом по всем направлениям

Иван Белозерцев отметил, что борьба с производством фальсификата — вопрос безопасности и качества жизни граждан, именно поэтому он рассматривается на государственном уровне.

«Мы рассмотрим вопрос о том, как автоматизированная система маркировки работает у нас в регионе. Ее наличие позволяет покупателю быть уверенным в получении легального товара. Любой с помощью мобильного приложения может проверить покупку», — сказал он.

Также, по словам губернатора, остается острой тема фальсификации алкоголя. Граждане продолжают умирать в результате отравлений.

«За восемь месяцев мы потеряли более 100 человек. Хочу обратить внимание всех, от кого зависит организация этой работы, прошу проявить жесткость. Татьяна Яковлева [заместитель министра здравоохранения РФ] собирала главврачей, мы поднимали тему работы здравоохранения, обсуждали выполнение индикативный показателей. Мы снизили смертность от болезней органов пищеварения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она связана с отравлением от алкоголя, в том числе. Но мы не можем сказать, что решили эту проблему», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Кроме того, за восемь месяцев 2018-го на 3,9% выросла доля некачественной молочной и мясной продукции.

«Хоть это и небольшие цифры, но это рост. Мы недорабатываем. Наша главная задача — не допускать обмана граждан и поступления на прилавки подделок. Нужно активнее выявлять такие факты, предавать огласке, действовать в соответствии с федеральным законодательством», — заявил Иван Белозерцев.



Врио руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области Ирина Бузина сообщила, что президент страны давал поручение внедрить автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием маркировки. Ее цель — защитить потребителей от контрафакта, обеспечить развитие справедливой конкуренции.

«В основе маркировки лежит двухмерный код, который обеспечивает возможность идентификации каждой упаковки. Суть системы — в том, что производитель печатает код на каждой упаковке и заносит в ЕИС. Препарат отравляется дистрибьютору. В аптеке или медорганизации персонал сканирует и регистрирует каждую упаковку. Клиент покупает лекарство и поступает информация о том, что он вышел из оборота.

Начиная с 2020 года, в обращении будут только промаркированные лекарства. Масштабность проекта требует активной подготовки со стороны субъекта и регионального минздрава», — рассказала она.

По словам Ирины Бузиной, объем финансирования для синхронизации программного продукта в медорганизациях с покупкой оборудования составляет 3,4 млн руб. В среднем, на одну организацию нужно около 70 тысяч руб.

«В настоящее время все лечебные учреждения региона зарегистрированы, за исключением Шемышейки, так как там руководитель поменялся. Больших проблем нет», — добавил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Собравшиеся рассмотрели вопрос о случаях побочных эффектов от приема лекарств. Иван Белозерцев сообщил, что в области за девять месяцев их было зарегистрировано всего семь, в других регионах — 80−200.

«Если у нас действительно в сравнении с другими регионами меньше фактов побочных реакций на лекарства — хорошо, если это неправда — значит, работа ведется в недостаточном объеме. Нужно хотя бы раз в полгода собственников аптечной системы приглашать и проводить занятия, подводить итоги. Чтобы они видели областную власть и правительство. Мы — в одной лодке, фальсификаций не должно быть. Надо анализировать и давать объективную информацию, нужно влиять на то, чтобы негативных моментов не было», — сказал он.

На вопрос губернатора, когда будет проведена подобная совместная работа, Ирина Бузина ответила, что это делается на постоянной основе.

«До конца года подготовьте доклад и представьте мне. Мы примем решение вместе. Нужно наводить порядок, жалоб у населения много, надо делать работу системной. Когда будут понимать, что прокуратура реагирует не только по обращениям граждан и в подведении итогов принимает участие, ситуация изменится. Давайте не будем ждать, пока человек отравится и умрет. Будем работать нестандартно, соблюдая законодательство», — подытожил глава региона.