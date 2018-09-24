Количество некачественной продукции в Пензенской области снизилось

В правительстве Пензенской области прошло заседание, на котором были озвучены результаты мониторинга качества и безопасности продукции, произведенной и реализуемой в регионе.

С докладом на эту тему выступила главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Тамара Рябинина. По ее словам, количество исследуемой продукции ежегодно увеличивается.

«За восемь месяцев 2018-го исследовали 15 тысяч образцов, из них неудовлетворительных — 2,2%. Повышенное внимание уделяем молочной, алкогольной и табачной продукции. В 2% случаев обнаружили недостоверную информацию на маркировке.

По микробиологической безопасности продукция стала более качественной. Всего 2,1% - некачественной, это меньше, чем в прошлом году», — сообщила она.

В других районах также была обнаружена некачественная продукция, всего выявили 35 таких проб, которые брали из крупных сетевых магазинов.

«Сыры из Брянской, Московской областей, масло сливочное из Московской, Саратовской областей, Мордовии, молоко рязанского и башкортостанского производства, сгущенное молоко белгородское. Это фальсификация по жирам растительного происхождения», — сказала Тамара Рябинина.

Иван Белозерцев поинтересовался, как влияют на эти компании. Главврач ответила, что есть определенный алгоритм действий: при обнаружении плохих результатов, каждый регион сообщает в единую информационную систему.

«Что мешает организовать работу с Роспотребнадзором. Собирая руководителей торговых сетей, говорить им, что у них есть фальсификация, и Минсельхоз рекомендует вам не работать с этими компаниями. Покупатели будут идти в те сети, где больше порядка», — сказал губернатор, обращаясь к зампреду правительства Андрею Бурлакову.

В свою очередь, он ответил, что такая работа с сетями ведется, и они в рамках возможностей разбираются с ситуацией.

«Давайте начнем жестче и конкретнее работать, будет больше порядка», — заявил Иван Белозерцев.