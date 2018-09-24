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В Пензе создали электронный музей промышленности

24 сентября в 16:16 172 просмотра
(6+) электронного музея промышленности региона.

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В Пензе 26 сентября состоится презентация (6+) электронного музея промышленности региона.

Проект создала ассоциация промышленников области. Благодаря электронному формату, удалось собрать воедино уникальную выставку — это ядерные боеприпасы, отечественные ЭВМ, охранные системы, станки для обработки металла и сердечные клапаны, датчики и приборы для оснащения космических кораблей, сообщает пресс-служба регионального минпрома.

Один из разделов будет посвящен отечественной промышленности в годы Великой Отечественной войны.

Музей планируют распространять на электронные носители через библиотечную сеть, учебные учреждения и структуры краеведческого музея.


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