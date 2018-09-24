В Пензе волонтеры спасли из кошачьего «концлагеря» 26 животных (видео)

В Пензе волонтеры центра помощи бездомным животным «Питомец» 23 сентября провели настоящую спасательную операцию. Они вывезли из зловонной квартиры на ул. Рахманинова 26 голодных кошек.

Как сообщают активисты в группе центра, местные жители рассказали, что в квартире пенсионерки проживает огромное количество питомцев. Недавно женщина пропала, животные в полной антисаниатрии оказались запертыми в квартире. Жилище было заполнено хламом, мусором, тараканами и экскрементами. Волонтеры вместе с родственниками бабушки и полицией приехали на место.

«Поднявшись в квартиру, мы обнаружили тонны мусора, зловоние и несколько десятков испуганных кошек. Вначале мы отловили всех, кто сам выбежал в коридор в надежде покушать, в основном, это котята и подростки. А вот дальше началось самое ужасное — кошки попрятались в горы мусора и нечто, напоминавшее диван.

Наши девочки два часа в жуткой вони и компании тысячи тараканов при наглухо закрытых окнах отлавливали испуганных кошек. Как только начинали двигать мебель, сотни тараканов начинали бегство по рукам, ногам и вещам… Повсюду фекалии, запах мочи… Ни одной миски или лотка. Все эти животные никогда не видели человеческого отношения.

Чтобы спасти кошек, было задействовано 20 переносок, три машины, одно такси и восемь исцарапанных рук», — написали представители «Питомца».

В итоге из кошачьего «концлагеря» вызволи 26 четвероногих. Такое количество незапланированных постояльцев — большая нагрузка для центра. Активисты просят всех, кто имеет такую возможность, оказать помощь. Необходимы клетки, передержка, средства. О том, что требуется и как помочь, можно узнать ЗДЕСЬ.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».