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В Городе Спутнике прошли «самые сладкие» выходные (видео)

24 сентября в 17:24 144 просмотра
, координацию — на батутах, остроту ощущений — на каруселях, храбрость — на самом высоком колесе обозрения в Пензенской области.

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Теплые сентябрьские выходные вновь подарили радостные мгновения посетителям парка аттракционов Города Спутника. Солнечной погодой воспользовались сотни желающих проверить меткость в тире, координацию — на батутах, остроту ощущений — на каруселях, храбрость — на самом высоком колесе обозрения в Пензенской области.

«Очень приятно здесь находиться, мы с семьей пришли в первый раз, надеемся, что успеем обойти все аттракционы», — поделился один из посетителей.

«Я люблю здесь гулять! Живу в Спутнике, решение переехать сюда принимала, когда еще была беременна — именно потому, что здесь такая набережная, парк», — подчеркнула молодая мама с коляской.

Выходные в парке аттракционов Спутника запомнились гостям и большой эстафетой — семейными стартами, в которых дружным командам предлагали на скорость пройти замысловатые состязания на силу и ловкость. Победителям вручили билеты на все аттракционы.

«Сезон близится к завершению, но последние теплые дни — они всегда самые «сладкие». Мы делаем все, чтобы наши гости вспоминали об отдыхе здесь, как о ярком событии в жизни», — пояснил арт-директор ООО «Парк Спутника» Игорь Лакодин.

«Семьи наших сотрудников приняли участие в веселых стартах, понравилось, как все было организовано. Мы несколько лет вместе с «Термодомом» проводим «Зеленый марафон». Уверен, и дальше будем сотрудничать», — рассказал заместитель управляющего пензенским отделением ПАО Сбербанка Олег Калачев.

Какими будут следующие осенние выходные, решит погода. Впрочем, и в холодный сезон на набережной Города Спутника можно найти развлечения по душе. Следите за афишей мероприятий на сайте www.penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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