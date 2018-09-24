В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
Рецензия на фильм «Проклятие монахини»
Фестиваль каши в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе лучшему радиомонтажнику подарили автомобиль
Пензенская область — в числе самых «женских» в ПФО
В Городе Спутнике прошли «самые сладкие» выходные
Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов
Количество некачественной продукции в Пензенской области снизилось
В Пензе создали электронный музей промышленности
В Пензе волонтеры спасли из кошачьего «концлагеря» 26 животных
Белозерцев поручил усилить борьбу с фальсификатом по всем направлениям
На универсальные услуги связи от «Ростелекома» значительно вырос спрос
Пензенская семья стала призером окружного конкурса

Молодых пензячек пригласят обсудить законопроект о поддержке материнства

24 сентября в 17:39 150 просмотров
, что до конца 2019 года примут законопроект о поддержке материнства и детства. К его обсуждению планируется привлечь молодых женщин.

" data-title="Молодых пензячек пригласят обсудить законопроект о поддержке материнства — Пенза-пресс, рунет за день">

24 сентября в ходе совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что до конца 2019 года примут законопроект о поддержке материнства и детства. К его обсуждению планируется привлечь молодых женщин.

«Уже состоялись круглые столы, где обсуждались материалы законопроекта, направленного на улучшение демографической ситуации, но туда приглашались, в основном, представители молодых семей», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев предложил продолжить обсуждение вопроса, но принять участие в нем будут должны женщины 25−30 лет. Они выскажут свое видение ситуации и, возможно, внесут новые предложения, цитирует пресс-центр облправительства слова губернатора.

«Женщины часто не решаются рожать детей, потому что представляют, насколько сложно им будет их «поднимать», они просто боятся будущего. Цель закона Пензенской области по поддержке материнства и детства — оказать им необходимую поддержку, пусть выскажут свои пожелания», — сказал он.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/109448/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...