Молодых пензячек пригласят обсудить законопроект о поддержке материнства

24 сентября в ходе совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что до конца 2019 года примут законопроект о поддержке материнства и детства. К его обсуждению планируется привлечь молодых женщин.

«Уже состоялись круглые столы, где обсуждались материалы законопроекта, направленного на улучшение демографической ситуации, но туда приглашались, в основном, представители молодых семей», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев предложил продолжить обсуждение вопроса, но принять участие в нем будут должны женщины 25−30 лет. Они выскажут свое видение ситуации и, возможно, внесут новые предложения, цитирует пресс-центр облправительства слова губернатора.

«Женщины часто не решаются рожать детей, потому что представляют, насколько сложно им будет их «поднимать», они просто боятся будущего. Цель закона Пензенской области по поддержке материнства и детства — оказать им необходимую поддержку, пусть выскажут свои пожелания», — сказал он.