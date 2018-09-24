Названа стоимость полета на ракете вокруг Луны

Оборудование для его строительства уже запущено с японского космодрома. На борту ракеты-носителя — два спутника, между которыми протянут шнур. Предполагается, что по нему будет двигаться прототип подъемника сообщает «РЕН ТВ».

Также космотуристы смогут облететь вокруг Луны на российском корабле. Ракетно-космическая корпорация назвала цену полета: от 150 до 180 миллионов долларов, хотя ранее речь шла о 120 миллионах. В компании пояснили, что стоимость выросла из-за пересмотра требований к туристическому проекту.