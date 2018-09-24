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Волочкова выложила фото в откровенном мини и без бюстгальтера

24 сентября в 17:43 110 просмотров
, едва прикрывающей бедра. Кроме того, фанаты заметили, что на звезде явно нет бюстгальтера.

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Балерина Анастасия Волочкова в Сети выложила фото в футболке, едва прикрывающей бедра. Кроме того, фанаты заметили, что на звезде явно нет бюстгальтера.

В комментарии к фото Анастасия Волочкова говорит о том, что устала и хотела бы взять выходной, пишет life.ru.

Напомним, балерина не раз поражала поклонников своим потрясающим шпагатом.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/BoBPBUigDeL/?taken-by=volochkova_art

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