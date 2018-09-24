Волочкова выложила фото в откровенном мини и без бюстгальтера

В комментарии к фото Анастасия Волочкова говорит о том, что устала и хотела бы взять выходной, пишет life.ru.
Напомним, балерина не раз поражала поклонников своим потрясающим шпагатом.
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Балерина Анастасия Волочкова в Сети выложила фото в футболке, едва прикрывающей бедра. Кроме того, фанаты заметили, что на звезде явно нет бюстгальтера.
В комментарии к фото Анастасия Волочкова говорит о том, что устала и хотела бы взять выходной, пишет life.ru.
Напомним, балерина не раз поражала поклонников своим потрясающим шпагатом.