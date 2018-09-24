В Приволжском федеральном округе живет больше женщин, чем мужчин. Самая сильная диспропорция — в Нижегородской и Пензенской областях.

Как сообщает REGNUM со ссылкой на Пермьстат, в Нижегородском регионе на 1 000 мужчин приходится 1 202 женщины, в Пензенском - 1187. Также в числе самых «женских» в ПФО оказались Самарская (1187) и Саратовская (1 183) области.

Как отмечает издание, особенно заметен перекос с 35-летнего возраста, это связано с более высокой смертностью мужчин.

В целом по России самым «мужским» регионом считается Чукотский автономный округ: на 1 000 мужчин приходится 967 женщин, а самым «женским» — Ярославская область (на 1 000 мужчин — 1 227 женщин).