В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
Рецензия на фильм «Проклятие монахини»
Фестиваль каши в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе лучшему радиомонтажнику подарили автомобиль
Молодых пензячек пригласят обсудить законопроект о поддержке материнства
В Городе Спутнике прошли «самые сладкие» выходные
Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов
Количество некачественной продукции в Пензенской области снизилось
В Пензе создали электронный музей промышленности
В Пензе волонтеры спасли из кошачьего «концлагеря» 26 животных
Белозерцев поручил усилить борьбу с фальсификатом по всем направлениям
На универсальные услуги связи от «Ростелекома» значительно вырос спрос
Пензенская семья стала призером окружного конкурса

Пензенская область — в числе самых «женских» в ПФО

24 сентября в 17:55 170 просмотров
, чем мужчин. Самая сильная диспропорция — в Нижегородской и Пензенской областях.

" data-title="Пензенская область — в числе самых «женских» в ПФО — Пенза-пресс, рунет за день">

В Приволжском федеральном округе живет больше женщин, чем мужчин. Самая сильная диспропорция — в Нижегородской и Пензенской областях.

Как сообщает REGNUM со ссылкой на Пермьстат, в Нижегородском регионе на 1 000 мужчин приходится 1 202 женщины, в Пензенском - 1187. Также в числе самых «женских» в ПФО оказались Самарская (1187) и Саратовская (1 183) области.

Как отмечает издание, особенно заметен перекос с 35-летнего возраста, это связано с более высокой смертностью мужчин.

В целом по России самым «мужским» регионом считается Чукотский автономный округ: на 1 000 мужчин приходится 967 женщин, а самым «женским» — Ярославская область (на 1 000 мужчин — 1 227 женщин).


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...