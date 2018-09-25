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В Пензе лучшему радиомонтажнику подарили автомобиль (видео)

24 сентября в 19:43 270 просмотров
«Лучший по профессии». Последним проверять свои навыки выпало радиомонтажникам. Участники конкурса ответили на теоретические вопросы и выполнили практическую часть.

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В Пензе прошел завершающий конкурс из серии «Лучший по профессии». Последним проверять свои навыки выпало радиомонтажникам. Участники конкурса ответили на теоретические вопросы и выполнили практическую часть.

Большая часть претендентов на звание лучшего монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов участвовали в создании военного и ракетного оборудования. Огромная ответственность и скромные рабочие места. Обязателен браслет с заземлителем, все-таки пришлось работать с электричеством. А главный рабочий инструмент — паяльная станция.

Соревнования строго регламентированы по времени. На все — не более трех с половиной часов. Наталья Курина — одна из немногих девушек на конкурсе. Но большее удивление окружающих появилось, когда она начала пользоваться профессиональными навыками в жизни.

«Иногда помогаю знакомым что-нибудь починить, например, если телефонный кабель сломался, могу восстановить его», — сказала она.

Практическое задание впервые в этом году разделили на две части: распайку платы с последующим монтажом радиоэлементов и вязание жгута.

«Очень ответственное занятие, так как нужно работать на качество. Главный секрет — спокойствие, но сейчас немного волнительно», — отметил участник конкурса Алексей Ергин.

В конкурсе приняли участие 18 специалистов. Как говорят организаторы, для практической части они взяли максимально общее задание — наиболее далекое от конкретных ежедневных задач радиомонтажников той или иной направленности. А между тем, как замечают специалисты, эта рабочая специальность в регионе востребована. Радиомонтажники, которые работают на оборонную промышленность, получают не менее 40 тысяч рублей.

«На территории области порядка десяти предприятий оборонно-промышленного комплекса. Большинство участников как раз оттуда, и эти специалисты являются основой этих предприятий», — сказал заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Антонов.

Победители конкурса получили призы от губернатора Пензенской области. Первое место занял Александр Пивкин. Он стал обладателем автомобиля. Участники, занявшие второе и третье место, получили телевизор и компьютер соответственно, сообщает телеканал «Экспресс».


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