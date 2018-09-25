В России внедрят биометрическую систему распознавания лиц

Минстрой в рамках проекта «Умный город» планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц. Об этом сообщил « Известиям » заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По его мнению, технология может быть использована в общественном транспорте в целях ускорения процесса посадки пассажиров. Программа распознавания лиц будет автоматически узнавать гражданина и списывать с его банковского счета деньги за проезд.

Пилотный проект планируется запустить в Москве. В случае успешной реализации система ляжет в основу стандарта «смарт-сити» — минимального набора решений для повышения комфортности городов.

Эксперты отмечают, что подобные системы могут быть использованы, в том числе — для поиска пропавших. Некоторые из них обращают внимание на риск использования персональных данных в незаконных целях.