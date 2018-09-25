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В России внедрят биометрическую систему распознавания лиц

25 сентября в 09:10 210 просмотров
«Умный город» планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

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Минстрой в рамках проекта «Умный город» планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По его мнению, технология может быть использована в общественном транспорте в целях ускорения процесса посадки пассажиров. Программа распознавания лиц будет автоматически узнавать гражданина и списывать с его банковского счета деньги за проезд.

Пилотный проект планируется запустить в Москве. В случае успешной реализации система ляжет в основу стандарта «смарт-сити» — минимального набора решений для повышения комфортности городов.

Эксперты отмечают, что подобные системы могут быть использованы, в том числе — для поиска пропавших. Некоторые из них обращают внимание на риск использования персональных данных в незаконных целях.


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