В Пензенской области займутся переобучением предпенсионеров

В ближайшее время будет актуальным вопрос профессионального обучения и переподготовки людей предпенсионного возраста. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился конкретизировать эту работу.

Так, на 2019 год определен ряд предприятий и перечень профессий для переподготовки. В частности, «Нижнеломовский ЭМЗ» планирует обучение электромонтеров по обслуживанию оборудования, «Нижнеломовский хлебокомбинат», «Нижнеломовский ЛB3» и «Спичечная фабрика «Победа» — операторов котельной и продавцов, «Цинн Ян» в Шемышейском районе — овощеводов, «АГР058» — птицеводов и мастеров цеха по откорму индейки. Опыт организации профессионального обучения граждан старшего возраста в регионе имеется, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Вы должны работать напрямую с предприятиями, тесно взаимодействовать с кадровыми службами — адресно, по конкретным людям из числа работников предпенсионного возраста, которым в ближайшее время может потребоваться переобучение», — поставил задачу Иван Белозерцев, обращаясь к членам регионального правительства.

Также, по его словам, нужно готовиться к тому моменту, когда может возникнуть проблема с трудоустройством людей предпенсионного возраста.

«Нужно планировать их переподготовку, формировать перечень вакансий, создавать новые рабочие места. Необходимо проводить соответствующую информационно-разъяснительную работу. Эти граждане должны понимать, что государство не оставит их наедине с проблемами», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание глава региона уделил заработной плате, которую будут предлагать предпенсионерам после переобучения.

«Надо активнее работать с руководителями предприятий по вопросу повышения уровня заработной платы на предлагаемых вакантных местах. Есть задача, ее надо решать», — резюмировал губернатор.