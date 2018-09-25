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Гоген Солнцев готов улететь с экс-супругой Шаляпина на край света

25 сентября в 10:30 360 просмотров
, брак которого с 63-летней Екатериной Терешкович, активно обсуждался в Сети, сделал признание в отношении другой известной пенсионерки.

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Шоумен Гоген Солнцев, брак которого с 63-летней Екатериной Терешкович, активно обсуждался в Сети, сделал признание в отношении другой известной пенсионерки.

Он опубликовал снимок с экс-супругой певца Прохора Шаляпина Ларисой Копенкиной, пишет life.ru.

«С моей близкой @larakopenkina! Ты меня всегда радуешь до невозможности. Лара, милая, я готов полететь с тобой хоть на край света. Ты самая безумная, веселая и обаятельная. Ты для меня праздник, милая! Катя, цыц!!! Не ревновать!!!» — написал он.

Снимок активно обсуждают пользователи. Одни осуждают его образ жизни, внешний вид (якобы много косметики) и образ жизни. Другие отмечают, что это личное дело каждого, и других не касается, кто с кем живет. Третьи подметили, что у Гогена Солнцева дешевый телефон и нет обручального кольца на пальце.

Напомним, ранее Гоген Солнцев сообщал, что его супруга сделала пластическую операцию и существенно преобразилась. В целом, его Instagram заполнен фото и видео с супругой. Однако ее снимок после пластики он еще не обнародовал.

Фотография: скриншот

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