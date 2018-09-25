В России продают опасные для здоровья глазированные сырки

Исследование проводилось совместно со специалистами ВНИИ молочной промышленности.

Главные проблемы связаны с наличием в сырках плесени и дрожжей. В некоторых сырках они превышают максимально допустимые значения в 140−150 раз.

«Если сырок содержал большое количество дрожжевых клеток, то, попав в благоприятные условия, грибки начинают активно размножаться. Кроме того, дрожжи и плесень в чрезмерных количествах могут быть следствием плохо промытого оборудования или нарушений технологического процесса на производстве», — пояснила главный специалист экспертного центра «Росконтроля» Ирина Аркатова.

Также некоторые производители допустили использование в сырках консервантов (в основном сорбиновой кислоты), растительных жиров, крахмала и глазури вместо указанного на упаковке шоколада.

По итогам исследования ни один из сырков не был рекомендован к покупке. На данный момент в черном списке «Росконтроля» находятся 22 бренда.