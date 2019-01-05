Прививки для взрослых. Какие нужно делать и когда

Вакцинация от многих заболеваний в нашей стране является обязательной. Медики разработали календарь прививок для взрослых. Какие вакцины в него включены, рассказала главный специалист-эксперт отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздрава Пензенской области Светлана Виноградова.

Обязательная вакцинация всего взрослого населения входит в Национальный календарь прививок. Он утвержден приказом Министерства здравоохранения России, регламентирует сроки и типы профилактической вакцинации. Иммунизация проводится бесплатно.

Также в Национальный календарь входит календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В рамках данного календаря, прививки делают гражданам при возникновении очагов инфекции на территории их проживания, если они находятся в группах риска по определенным инфекционным заболеваниям.

Отметим, что в схеме обозначены прививки только для взрослых, без учета того, делали ли их вам в детстве. Принимать решение о необходимости введения той или иной вакцины следует, посоветовавшись с участковым врачом. Перед проведением прививки должно быть информированное согласие пациента и обязательный осмотр врача или фельдшера, дающих разрешение на проведение вакцинации.

Как узнать, какие прививки мне уже сделали?

Все сделанные человеку прививки записываются в карточку, которая переходит из поликлиники в поликлинику по месту прикрепления, или прививочный сертификат, в виде небольшой синей книжки, они находятся непосредственно у человека.

Участковые медицинские работники составляют план профилактических прививок, в соответствии с ним приглашают на вакцинацию: либо по телефону, либо рассылка по почте. Человек должен быть нацелен на заботу о своем здоровье, например, он переехал и не прикрепился к поликлинике по месту жительства. Тогда, естественно, медики не могут отследить за ним.

Как сделать прививку?

Это довольно просто — следует обратиться к своему терапевту в поликлинику по месту жительства.