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В коттеджи села Засечное провели оптику от «Ростелекома»

25 сентября в 11:59 182 просмотра
«Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру связи в микрорайоне индивидуальной застройки в селе Засечное Пензенского района. Благодаря этому 336 семей впервые получили возможность подключить широкий спектр цифровых сервисов по одному кабелю, заходящему непосредственно в дом.

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«Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру связи в микрорайоне индивидуальной застройки в селе Засечное Пензенского района. Благодаря этому 336 семей впервые получили возможность подключить широкий спектр цифровых сервисов по одному кабелю, заходящему непосредственно в дом.

Теперь жители смогут воспользоваться цифровой телефонией, интернетом, интерактивным телевидением, развернуть Wi-Fi-сеть во всех комнатах, установить систему «Умный дом». Также они могут узнать, что происходит в помещениях благодаря интеллектуальной камере видеонаблюдения и набору специальных датчиков.

«Засечное — это седьмой коттеджный поселок в области, куда «Ростелеком» пришел с самой современной технологией доступа в интернет. Наличие развитой телеком-инфраструктуры повышает привлекательность района проживания и стоимость недвижимости. Мы работаем по принципу софинансирования: берем на себя обязательства, связанные с проектированием и строительством сети связи до населенного пункта, а жители оплачивают разовый инсталляционный платеж за подключение своих коттеджей. Оптика обеспечивает клиенту стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и возможность пользоваться различными цифровыми услугами одновременно», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

В зону охвата оптической сети в селе Засечное вошли частные дома по улицам Солнечной, Садовой, Молодежной, Нагорной, Луговой, Спортивной, Северной и Шоссейной. Общая протяженность всех построенных участков линий связи составила около семи километров.

Подробнее о подключении услуг связи в коттеджных поселках Пензенской области можно узнать по телефону 8−800−1000−800 (звонок бесплатный).


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