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Пензенцев приглашают на уроки русского языка

25 сентября в 13:39 258 просмотров
«Школы русского языка» (0+). Открытые уроки для взрослых ведет преподаватель ПГУ.

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В пензенской библиотеке имени В. Г. Белинского начался очередной сезон «Школы русского языка» (0+). Открытые уроки для взрослых ведет преподаватель ПГУ.

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова уже провела первое занятие. Уроки состоят из теоретической и практической частей.

«Пришедшие на занятия рассмотрели вопросы необходимости существования норм русского языка, проблемы культуры речи на современном этапе. В ходе практической части участники написали диктант», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Следующее занятие (0+) пройдет 29 сентября, начало — в 14.00 в читальном зале для взрослых библиотеки им. В. Г. Белинского. Вход — свободный.

«Школа русского языка» — это совместный проект интеллектуального парка «Академия», кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета и Центральной городской публичной библиотеки имени В. Г. Белинского.


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