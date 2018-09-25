Пензенцев приглашают на уроки русского языка

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова уже провела первое занятие. Уроки состоят из теоретической и практической частей.
«Пришедшие на занятия рассмотрели вопросы необходимости существования норм русского языка, проблемы культуры речи на современном этапе. В ходе практической части участники написали диктант», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Следующее занятие (0+) пройдет 29 сентября, начало — в 14.00 в читальном зале для взрослых библиотеки им.
«Школа русского языка» — это совместный проект интеллектуального парка «Академия», кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета и Центральной городской публичной библиотеки имени