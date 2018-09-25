Пензенцев приглашают на уроки русского языка

В пензенской библиотеке имени В. Г. Белинского начался очередной сезон «Школы русского языка» (0+). Открытые уроки для взрослых ведет преподаватель ПГУ.

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова уже провела первое занятие. Уроки состоят из теоретической и практической частей.

«Пришедшие на занятия рассмотрели вопросы необходимости существования норм русского языка, проблемы культуры речи на современном этапе. В ходе практической части участники написали диктант», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Следующее занятие (0+) пройдет 29 сентября, начало — в 14.00 в читальном зале для взрослых библиотеки им. В. Г. Белинского . Вход — свободный.