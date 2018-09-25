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Мэр Пензы поручил организовать «зеленую волну» для автомобилистов

25 сентября в 13:51 526 просмотров

В администрации Пензы 25 сентября прошло совещание по вопросу организации дорожного движения.

Мэр Виктор Кувайцев поручил до конца октября наладить взаимодействие с правоохранительными органами и оператором сотовой связи для устройства «зеленой волны» на основных магистралях Пензы.

«В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с помощью установки светофоров нам удалось значительно сократить места концентрации ДТП. В перспективе надо стремиться к созданию интеллектуальных транспортных систем, которые позволят менять фазы светофорного оборудования в утреннее и вечернее время в зависимости от загруженности потоков», — подчеркнул он.

В ходе совещания рассмотрели и другие вопросы, касающиеся, в том числе, усовершенствования системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных площадок, оптимизации транспортного обслуживания, предложения по эффективному использованию муниципального имущества, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, тему организации дорожного движения накануне в ходе совещания поднял губернатор Иван Белозерцев.


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