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Пензенская область будет участвовать в нескольких федеральных проектах

25 сентября в 14:37 258 просмотров

В областном правительстве обсудили вопрос об участии Пензенской области в госпрограммах в сфере лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

«В соответствии с запланированной на 2019 год реализацией в регионе пяти государственных программ намечена работа по нескольким направлениям. В частности, будут проведены работы по расчистке и дноуглублению участков трех водных объектов на территории Колышлейского, Кузнецкого и Никольского районов, а также разработана проектная документация на расчистку русла реки Керенки в Вадинском районе», — сообщает пресс-центр облправительства.

Так, планируется ремонт гидротехнических сооружений в Башмаковском, Белинском, Кузнецком, Лунинском районах и принятие профилактических мер по охране лесных зон от пожаров.

Кроме того, предполагается, что регион будет участвовать в федеральных проектах «Экология» и «Чистая страна». В первом случае речь идет о восстановлении участков лесного фонда, во втором — об уничтожении стихийных свалок.

«Проблему утилизации твердых бытовых отходов будем решать с учетом всех современных требований, также как и вопрос ликвидации несанкционированных свалок. Для этого необходимо максимально использовать возможности, которые нам предоставляют федеральные программы, активнее работать в этом направлении», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос о предоставлении в 2019 году Пензенской области средств федерального бюджета на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной техники.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/109537/

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