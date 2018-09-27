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Глава Пензы поздравил работников дошкольного образования

27 сентября в 10:12 222 просмотра

Глава Пензы Николай Тактаров поздравил работников учреждений дошкольного образования с профессиональным праздником.

«Быть воспитателем — настоящее призвание, ведь работа с детьми требует максимальной отдачи, внимания, терпения, упорства, снисходительности и усилий. Только человек с добрым сердцем, широкой душой, проницательным взглядом и искренним желанием может найти подход к детям и разглядеть в каждом из них неповторимую индивидуальность и интересный характер.

Вы не просто воспитываете и учите ребят чему-то новому, но выполняете благородную и ответственную миссию по формированию достойной смены нашему поколению. Вы помогаете малышам познавать окружающий мир, изучать его, формировать свое мировоззрение с добротой, честностью и любовью», — отмечается в поздравлении.

Он поблагодарил сотрудников учреждений дошкольного образования за важную работу, пожелал им здоровья, успехов, счастья, жизненной энергии.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Гордумы

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