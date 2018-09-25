В Пензенской области увеличилось число пользователей личного кабинета Tele2

Tele2 подвела итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам шести первых месяцев 2018 года число активных пользователей личного кабинета выросло на треть, в Пензенской области этот показатель увеличился на четверть.

Лидером по количеству пользователей приложения «Мой Tele2» (6+) ожидаемо стал столичный регион, что объясняется большим проникновением смартфонов в московской сети. Здесь в личный кабинет со своего устройства заходят более трети клиентов. Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где проживает примерно 10% пользователей «Мой Tele2». На третьей строчке списка оказалась Нижегородская область с долей в 8% клиентов.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (65%) заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей открывает приложение для проверки расходов и платежей.

Тарифы-конструкторы настраивают под себя 20% пензенцев. Именно столько клиентов корректируют через приложение число минут и гигабайтов на своих тарифах, а также активируют дополнительные услуги. Чаще всего абоненты изменяют объем интернет-трафика. Вторая по популярности услуга — и это любопытный тренд — безлимитный доступ к dating-сервисам «Мои знакомства» (18+). Еще одна востребованная опция — безлимит на видеохостинг YouTube.

Достаточно популярна программа лояльности «Больше», которая предлагает абонентам бонусы от партнеров. Для доступа к этой странице приложение используют примерно 12% клиентов.

Более 12% абонентов открывают «Мой Tele2», чтобы обменять минуты на гигабайты. Чаще всего этим сервисом пользовались в Московском регионе. Интересно, что второе место по популярности услуги заняли регионы Урала, а вот Северо-Запад оказался на третьей позиции.

Если проанализировать популярность функции настройки тарифа в регионах, то чаще всего ею пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. На третьем месте — жители Челябинской области, а четвертую позицию списка заняли абоненты Tele2 из Нижегородской области. Замыкают пятерку лидеров пользователи приложения из Краснодарского края.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения «Мой Tele2», то в Черноземье более 85% абонентов предпочитают Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными смартфонами среди пензенских пользователей личного кабинета являются модели Samsung и Apple. Также в топ-5 самых популярных брендов входят устройства марок Xiaomi, Huawei и Lenovo.

«Ускоренное развитие LTE-сетей и обновление линейки «Мой Tele2» способствуют активному увеличению доли пользователей мобильного интернета среди наших клиентов. На улучшение качества абонентской базы Tele2 косвенно указывают и результаты работы приложения «Мой Tele2», которое набирает популярность среди клиентов. Оно открывает все преимущества тарифного конструктора — достаточно всего нескольких простых операций, чтобы собрать свой супертариф. Приложение также используют для обмена минут на гигабайты. Со времени запуска сервиса в октябре 2017 года наши клиенты наменяли примерно 50 петабайт трафика. При этом более 97% из них сделали это с помощью приложения «Мой Tele2», — рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.